Vuelos internacionales regresarán por el aeropuerto el Edén de Armenia hacia Estados Unidos
Cabe recordar que hasta mayo de este año operó la aerolínea Spirit Airlines en la ruta hacía Estados Unidos por la terminal aérea del Quindío
Miguel Ospina CEO, Oasis, Aviation Services
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Armenia
Regresarán los vuelos internacionales por el aeropuerto el Edén de Armenia, en la ruta hacia Miami, Estados Unidos a partir del mes de diciembre de 2026.
Así fue confirmado por parte de Miguel Ospina CEO, Oasis, Aviation Services, que ha estado en Armenia dando a conocer la alianza de esta empresa de Estados Unidos con la aerolínea Word Atlantis Airlines para empezar los vuelos Miami Armenia, ida y vuelta.
Y explicó “Vamos a empezar los vuelos el día 19 de diciembre, estaremos operando todos los sábados una frecuencia semanal que sale a las 3 p.m. desde el Aeropuerto El Edén de Armenia”
Sobre las tarifas indicó “los precios empiezan desde $789. Esto incluye ida y vuelta y la primera maleta de 23 kg, el artículo personal y el carry-on, que es la maleta de mano.
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El CEO de Oasis, Aviation Services “Ya la aerolínea World Atlantic tiene todos los permisos de la Aeronáutica Civil y tenemos todo para arrancar con este vuelo. Vamos a operar con avión Airbus 320 con 180 sillas”
Por cuanto tiempo van a operar por la terminal aérea del Quindío, el directivo fue claro en afirmar “tenemos estimado operar hasta mayo de 2027, pero la idea obviamente continuar la ruta para siempre, o sea, que cada que se llegue el tiempo de vencimiento, nosotros vamos a renovar todos los permisos, que esos esos ya lo ya está hablado, simplemente renovar y seguimos operando.
Nosotros tenemos la primera frecuencia, pero a medida que la demanda suba, vamos a incrementar más segmentos. Estamos pensando subir hasta dos o tres vuelos por semana afirmó el CEO de Oasis, Aviation Services.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...