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Armenia

Regresarán los vuelos internacionales por el aeropuerto el Edén de Armenia, en la ruta hacia Miami, Estados Unidos a partir del mes de diciembre de 2026.

Así fue confirmado por parte de Miguel Ospina CEO, Oasis, Aviation Services, que ha estado en Armenia dando a conocer la alianza de esta empresa de Estados Unidos con la aerolínea Word Atlantis Airlines para empezar los vuelos Miami Armenia, ida y vuelta.

Y explicó “Vamos a empezar los vuelos el día 19 de diciembre, estaremos operando todos los sábados una frecuencia semanal que sale a las 3 p.m. desde el Aeropuerto El Edén de Armenia”

Sobre las tarifas indicó “los precios empiezan desde $789. Esto incluye ida y vuelta y la primera maleta de 23 kg, el artículo personal y el carry-on, que es la maleta de mano.

El CEO de Oasis, Aviation Services “Ya la aerolínea World Atlantic tiene todos los permisos de la Aeronáutica Civil y tenemos todo para arrancar con este vuelo. Vamos a operar con avión Airbus 320 con 180 sillas”

Por cuanto tiempo van a operar por la terminal aérea del Quindío, el directivo fue claro en afirmar “tenemos estimado operar hasta mayo de 2027, pero la idea obviamente continuar la ruta para siempre, o sea, que cada que se llegue el tiempo de vencimiento, nosotros vamos a renovar todos los permisos, que esos esos ya lo ya está hablado, simplemente renovar y seguimos operando.

Nosotros tenemos la primera frecuencia, pero a medida que la demanda suba, vamos a incrementar más segmentos. Estamos pensando subir hasta dos o tres vuelos por semana afirmó el CEO de Oasis, Aviation Services.