Colombia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades competentes con el propósito de coordinar la atención, protección y el acceso a la justicia en casos relacionados con mujeres.

Además el anuncio resaltó que cualquier hecho de violencia en contra de las mujeres vulnera los derechos humanos y limita la libertad de las mismas para estudiar, trabajar, participar en sus comunidades y tomar decisiones sobre su propia vida.

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La situación actual del país

Según el balance de la Defensoría del Pueblo, con información recopilada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 fueron registrados 135 feminicidios, 110 tentativas de feminicidio y 25 transfeminicidios.

Igualmente, en el primer semestre del año, Medicina Legal registró más de 38.500 valoraciones por violencia intrafamiliar.

Además la entidad también reportó 12.732 exámenes médico legales por presunto delito sexual. Entre los practicados a menores de 18 años, el 86% correspondió a niñas y adolescentes.

De modo que la Procuraduría ha reafirmado su compromiso hacia la prevención y la erradicación de violencias contra la mujer. Por lo que pide a:

Las personerías deben fortalecer los procesos de orientación y acompañamiento a las víctimas .

deben fortalecer los procesos de orientación y . Las comisarías de familia deben evaluar el riesgo, adoptar medidas de protección y verificar su cumplimiento.

deben evaluar el riesgo, y verificar su cumplimiento. La Fiscalía General de la Nación debe adelantar de manera oportuna las investigaciones por los hechos puestos en su conocimiento.

El procurador general, Gregorio Eljach, comentó que la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias es también defender la libertad que ellas tienen para decidir sobre su propia vida.

“Como Procurador reafirmo mi compromiso de vigilar, acompañar y exigir que sus derechos se cumplan, porque trabajamos para que cada mujer viva con dignidad, para que cada niña crezca sin miedo y para que todas sepan que cuentan con el Ministerio Público, con la Procuraduría”, comentó Eljach Pacheco.

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El trabajo articulado de la Procuraduría con otras entidades

Durante 2026, la entidad ha trabajado con 63 personerías municipales en el seguimiento de 987 alertas de riesgo de feminicidio, con el objetivo de brindar respuestas oportunas de las autoridades responsables hacia la protección de mujeres en riesgo.

Los procesos de gestión preventiva han permitido adelantar la actualización de políticas públicas de mujer y género y también la activación de consejos consultivos y fortalecer la participación de las mujeres en los casos que puedan afectar sus derechos.