Este lunes se anunció que Marky Ramone, exbaterista de la banda estadounidense de punk rock los Ramones, regresará a Colombia.

¿Cuándo y dónde se presentará?

Ramone se presentará en Bogotá el 29 de abril de 2027 en Capital Live Concerts.

¿Quién es Marky Ramone?

Marky Ramone es un baterista estadounidense que comenzó en bandas de hard rock en el área de la ciudad de Nueva York, entre ellas Dust y Estus.

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Fue invitado a tocar la batería en la banda de punk rock Richard Hell and the Voidoids.

En 1978, sustituyó al baterista Tommy Ramone en los Ramones, grupo con el que tocó de 1978 a 1983 y de 1987 a 1996, convirtiéndose en el baterista que más tiempo permaneció en la banda.

También ha tocado la batería para otros grupos de punk rock y heavy metal, incluida su propia banda, Marky Ramone and the Intruders.

A fecha de 2026, es uno de los tres miembros supervivientes del grupo, junto con Richie Ramone y C.J. Ramone.

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Sigue manteniendo vivo el legado de los Ramones en todo el mundo con su banda, Marky Ramone’s Blitzkrieg.

Ramone reside en Brooklyn Heights con su esposa, Marion Flynn.

En 2015, publicó su autobiografía, “Punk Rock Blitzkrieg: My Life as a Ramone”.