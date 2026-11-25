La música fue una de las grandes protagonistas del homenaje que Barranquilla le rindió a Sofía Vergara, una celebración que reunió talento, baile y tradición en el Gran Malecón de la ciudad.

La encargada de poner el broche musical a la jornada fue Aria, joven cantante que recientemente obtuvo el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista y que llegó al evento para interpretar algunos de sus éxitos.

Para la artista, participar en este reconocimiento fue una experiencia especial, pues hizo parte de una celebración dedicada a una de las figuras colombianas con mayor reconocimiento internacional.

“Qué honor estar aquí hoy junto a una de las mujeres más admiradas en el mundo. Sofía, tu tierra te ama”, expresó la cantante durante el homenaje.

Aria también llamó la atención por su particular manera de describir a la actriz barranquillera, a quien calificó como una auténtica “costeñita core premium promax”, una expresión que provocó sonrisas entre los asistentes.

La música estuvo acompañada por una muestra folclórica organizada por el Carnaval de Barranquilla, bajo la dirección de Pedro Díaz, con presentaciones de garabato, mapalé y monocucos, que llenaron de ritmo el escenario.

La propia Sofía Vergara disfrutó de la celebración y se dejó contagiar por los tambores y el baile, en una jornada en la que la música se convirtió en el punto de encuentro para celebrar sus raíces y su trayectoria.

Así, entre sonidos del Caribe y presentaciones musicales, Barranquilla rindió homenaje a una de sus hijas más reconocidas en el mundo.