Congresista del Valle pide seguridad al campo en el suroccidente, ante los recientes ataques.

Desde el Congreso de la República le hicieron un llamado al gobierno Nacional para tomar medidas para evitar más atentados contra la agroindustria de la azúcar en el sur del Valle del Cauca.

Christian Garcés, senador y presidente del Bloque Regional y Parlamentario del Valle, convocó públicamente al ministro de la Defensa, general Jorge Mora, a una sesión de trabajo por la seguridad del campo en el suroccidente, ante los recientes ataques al sector agrícola con quema de maquinaria y atentados.

Aseguro que, sumando fuerzas, defendemos la seguridad de la región.

Este llamado se hace, ante el ataque, el pasado fin de semana, en zona rural de Jamundí, sur del Valle, a trabajadores de un ingenio azucarero, en el que fue incinerado un tractor usado para labores agrícolas.

Asocaña en su momento solicito al gobierno Nacional que se necesitan garantías para la seguridad de las comunidades en el campo.

Igualmente, el el Comite Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo igualmente un llamado al presidente Abelardo de la Espriella, para que convoque a una Mesa de Seguridad con el sector productivo, autoridades nacionales y Fuerza Pública, para tomar medidas frente a los atentados terroristas en el Valle del Cauca.