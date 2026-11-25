El personero de Barranquilla, Miguel Alzate, advirtió que las condiciones actuales del servicio de energía eléctrica en la región Caribe podrían aumentar el inconformismo ciudadano y generar tensiones sociales. El funcionario señaló que la acumulación de dificultades en la prestación del servicio representa un escenario preocupante para los usuarios.

Interrupciones y subnormalidad eléctrica

Entre los factores mencionados por Alzate están las suspensiones no programadas del servicio, que alcanzarían el 40 %, y los problemas de subnormalidad eléctrica, que representarían el 80 %. A esto se suman las condiciones climáticas de la región, donde la sensación térmica puede llegar a los 50 grados centígrados.

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Cuestionamientos a los costos y sanciones

El personero también cuestionó los costos de comercialización de la energía, que serían un 20 % más altos que en otras zonas del país. Asimismo, manifestó su preocupación por las sanciones del 70 % que se aplican cuando los usuarios superan los niveles de consumo establecidos.

Alzate considera que estos factores agravan la inconformidad de los ciudadanos frente al servicio de energía y podrían convertirse en detonantes de un escenario de conflictividad social.