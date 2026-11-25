Personero de Barranquilla advierte riesgo de estallido social por fallas en el servicio de energía
Los costos de comercialización de la energía serían un 20 % más altos que en otras zonas del país.
El personero de Barranquilla, Miguel Alzate, advirtió que las condiciones actuales del servicio de energía eléctrica en la región Caribe podrían aumentar el inconformismo ciudadano y generar tensiones sociales. El funcionario señaló que la acumulación de dificultades en la prestación del servicio representa un escenario preocupante para los usuarios.
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Interrupciones y subnormalidad eléctrica
Entre los factores mencionados por Alzate están las suspensiones no programadas del servicio, que alcanzarían el 40 %, y los problemas de subnormalidad eléctrica, que representarían el 80 %. A esto se suman las condiciones climáticas de la región, donde la sensación térmica puede llegar a los 50 grados centígrados.
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Cuestionamientos a los costos y sanciones
El personero también cuestionó los costos de comercialización de la energía, que serían un 20 % más altos que en otras zonas del país. Asimismo, manifestó su preocupación por las sanciones del 70 % que se aplican cuando los usuarios superan los niveles de consumo establecidos.
Alzate considera que estos factores agravan la inconformidad de los ciudadanos frente al servicio de energía y podrían convertirse en detonantes de un escenario de conflictividad social.