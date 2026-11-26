Brad Pitt ha resuelto su disputa legal con su exesposa, Angelina Jolie, sobre la venta de la participación de ella en la bodega que la pareja posee en Francia.

¿Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie?

Pitt demandó a Jolie en 2022, acusándola de haber vendido su participación del 50 % en Château Miraval a una filial de Stoli, la empresa rusa de bebidas alcohólicas, sin su consentimiento.

¿Qué acusaciones sacó a la luz?

El litigio sacó a la luz la acusación de Jolie de que Pitt abusó de ella y de los hijos de la pareja a bordo de un avión privado en 2016, lo que precipitó el divorcio de ambos.

“Hemos llegado a un acuerdo fuera de los tribunales en el mejor interés de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto. Cualquier comentario que aparezca en los medios, atribuido a ‘fuentes’, en realidad no proviene ni de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, señalaron los representantes de Jolie y Pitt en un comunicado el miércoles.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo.

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¿Cuál era la disputa legal?

Pitt y Jolie compraron la finca Miraval en 2008 y contrajeron matrimonio allí en 2014. Invirtieron decenas de millones de dólares en la propiedad, que abarca 1.300 acres (unas 526 hectáreas), con el fin de convertir Château Miraval en una marca rentable de vino rosado.

Jolie solicitó el divorcio en 2016 y, desde entonces, el destino de la bodega ha sido objeto de disputa.

Pitt sostuvo que la empresa era su “pasión”, que dedicó todos sus esfuerzos a hacerla prosperar y que Jolie lo obligó a aceptar un acuerdo inviable con Stoli, un competidor.

En una contrademanda presentada en 2022, Jolie acusó a Pitt de intentar arrebatarle el control y de “saquear” la empresa para financiar otros proyectos.

La contrademanda alegaba que, durante un vuelo de Francia a Estados Unidos, Pitt, en estado de ebriedad, la agarró por la cabeza y la empujó contra una pared del avión. La demanda también sostenía que Pitt se abalanzó sobre uno de los hijos de la pareja, vertió cerveza sobre Jolie y los niños mientras intentaban dormir, y posteriormente impidió que la familia abandonara el avión durante los 20 minutos posteriores al aterrizaje.

Según su denuncia, Pitt “intentó utilizar Château Miraval como medida de presión para coaccionar a Jolie a fin de que guardara silencio sobre su comportamiento. Esta nueva exigencia constituía, en esencia, una ‘píldora envenenada’ que prácticamente garantizaba la imposibilidad de llegar a un acuerdo”.

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En lugar de aceptar dicha condición, Jolie vendió su participación a Stoli. Ella alegó que no existía ningún acuerdo entre la pareja que prohibiera la venta a terceros.

En noviembre de 2024, un juez desestimó la objeción legal presentada por Jolie, al considerar que los argumentos de Pitt estaban planteados de manera adecuada.

Desde entonces, las partes han mantenido disputas en torno al acceso a los registros financieros y a cuestiones de jurisdicción.

Pitt ha acusado a Stoli y a Shefler de intentar una “adquisición hostil” del negocio vinícola.

En junio, un tribunal de apelaciones reactivó la demanda de Pitt contra ellos, al determinar que Shefler, residente en Suiza, puede ser demandado en California.