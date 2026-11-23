Antioquia

La Gobernación de Antioquia prepara un proyecto de ordenanza para convertir el Sistema del Cuidado en una política pública departamental con financiación garantizada durante los próximos 12 años. La propuesta destina el 5 % del recaudo del impuesto vehicular, unos 40.000 millones de pesos, al fortalecimiento de los servicios de cuidado y a la reducción de las brechas de género.

El anuncio se hizo este lunes 23 de noviembre en la instalación del 8.º Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos, que se realiza en la Universidad EAFIT, en Medellín.

Según la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera, la iniciativa quiere asegurar que los programas de atención a personas dependientes continúen en el tiempo. También busca abrir más oportunidades educativas, laborales y económicas para las mujeres que hacen trabajo doméstico y de cuidado sin recibir pago.

“Esto implica que no sea un programa de un gobierno en específico, sino que tenga sostenibilidad en el tiempo, especialmente porque sabemos que las cargas que tienen las mujeres sobre el cuidado doméstico no remunerado tienen unos impactos decididos en el goce efectivo de sus derechos”, afirmó Lopera.

La funcionaria explicó que con estos recursos se podría ampliar y mejorar la atención a niñas y niños, a adultos mayores en condición de dependencia y a personas con discapacidad. También se reforzarían los programas de bienestar, formación, emprendimiento, participación social y política y autonomía económica de las mujeres.

El objetivo de fondo, señaló, es cambiar la forma en que se reparten las tareas de cuidado. Hoy esas tareas recaen sobre todo en las mujeres, y la idea es que ellas tengan más tiempo libre y puedan acceder a empleos formales.

Más de 3.200 cuidadoras recibieron formación en 2026

En el mismo evento, la Gobernación presentó lo que logró el Sistema del Cuidado durante 2026. Según el balance oficial, 3.297 mujeres cuidadoras asistieron a 672 encuentros de formación en 52 municipios priorizados del departamento.

Además, 92 Granjas del Cuidado recibieron 502 asesorías administrativas, productivas y psicosociales, en las que participaron 1.044 mujeres rurales. De esas granjas, 70 ya venden productos agrícolas y pecuarios.

Otras 6.810 mujeres participaron en actividades pensadas para cuidar su salud física y mental, reconocer su trabajo de cuidado y fortalecer su autonomía económica.

Los hombres también participaron: 745 de ellos hicieron parte de la estrategia Paternidades Cuidadoras, que promueve que las tareas de cuidado se repartan de manera más equitativa en los hogares.

Por último, la administración departamental invirtió 439 millones de pesos en dotar las Casas de las Mujeres de 20 municipios con elementos para el bienestar de esta población.