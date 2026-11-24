Medellín

Gracias al trabajo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, Medicina Legal y los aportes de información de excombatientes, fue posible localizar, recuperar e identificar los cuerpos de Yerson Antonio Ceballos Noreña y Diego Orlando Noreña López, dos jóvenes campesinos desaparecidos en el contexto del conflicto armado en Antioquia.

La UBPD indicó que Yerson tenía 17 años cuando perdió la vida en un ataque de un grupo armado el 14 de enero de 2003. Su familia, que no pudo recuperar su cuerpo, fue obligada a desplazarse de la vereda San Francisco.

Por su parte, Diego desapareció en 1997, cuando tenía 16 años. Nueve años después, su familia recibió información sobre su muerte, pero desconocía el paradero de su cuerpo.

Yerson fue recuperado en 2025 en el cementerio de Granada, mientras que Diego fue recuperado en 2023 en el cementerio de Cocorná. Ambos fueron identificados en 2026.

Sus familias recibieron los cuerpos en un acto de entrega digna realizado en el Salón del Nunca Más de Granada, donde honraron su memoria y pudieron darles una despedida.

Búsqueda humanitaria en Antioquia

En Colombia, la UBPD registra un universo de 138.900 personas dadas por desaparecidas, de las cuales 30.809 corresponden a Antioquia.

Desde su creación, como resultado del Acuerdo de Paz, la entidad ha encontrado a 743 personas con vida, recuperado 6.295 cuerpos y realizado 904 entregas dignas.

En la Regional Noroccidente, la labor humanitaria y extrajudicial ha permitido encontrar a 129 personas con vida y realizar 149 entregas dignas, 57 de ellas en 2026