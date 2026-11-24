La iniciativa IAntioquia integra más de 5 mil estudiantes y 1.000 docentes en habilidades digitales. Foto: Administración Distrital.

Medellín, Antioquia

La iniciativa liderada por la Gobernación, llegó a 38 instituciones educativas oficiales del Valle de Aburrá, con más de 5 mil educandos, que participaron en procesos de formación en inteligencia artificial y habilidades digitales mediante IAntioquia.

El proyecto es una iniciativa liderada por la Gobernación de Antioquia, en compañía de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y la Fundación Crack The Code. El cual, busca ampliar el acceso al conocimiento tecnológico y brindar herramientas a niños, niñas y jóvenes para aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital.

“La educación debe responder a los cambios y desafíos de la sociedad. Por eso, es importante que nuestros estudiantes y docentes tengan acceso a herramientas y conocimientos en inteligencia artificial”, aseguró la secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina.

Parte del proceso incluyó una ruta de formación de 80 horas, con contenidos relacionados a inteligencia artificial generativa, pensamiento computacional y desarrollo de soluciones creativas.

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La iniciativa también incluyó la formación de 1.000 docentes en inteligencia artificial generativa

Por su parte, docentes de las instituciones no oficiales del Distrito, se formaron a través de las distintas herramientas para incorporar metodologías y recursos tecnológicos en sus prácticas pedagógicas. El proceso estuvo apoyado por VélezReyes, Fraternidad Medellín, Gramalote, Mineros, Fundación Nicolás Jordán y Comfama.

Para Juliana Vernaza, manager de la compañía Crack The Code, formar a más de 5 mil estudiantes en Antioquia es un paso importante para reducir las brechas digitales y abrir nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Gracias a esta iniciativa, las instituciones participantes recibieron una dotación tecnológica de 708 computadores y 38 televisores de 65 pulgadas, destinados a mejorar los ambientes de aprendizaje y facilitar el uso de herramientas digitales en las actividades académicas.