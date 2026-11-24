En el décimo aniversario del acuerdo de paz, la Unidad de Búsqueda reportó respuestas para 1.647 familias de 61.348 buscadores registrados, en un país que supera las 138.900 personas dadas por desaparecidas por el conflicto armado.

De acuerdo con las cifras consolidadas por la entidad, desde su entrada en operación en 2017, las respuestas entregadas a las familias se dividen en 743 personas encontradas con vida y 904 entregas dignas de cuerpos, realizadas bajo el respeto de las creencias y tradiciones de los allegados.

Colombia se mantiene como el país de la región con mayor número de casos de desaparición asociados al conflicto armado, con un universo superior a las 138.900 víctimas según cifras como el Registro Único de Víctimas, Medicina Legal y el Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones de la sociedad civil.

Frente a este panorama, la UBPD registra actualmente 42.878 solicitudes de búsqueda, de las cuales 7.101 fueron radicadas durante 2026. Según la entidad, este incremento responde al despliegue territorial mediante estrategias como la Ruta Buscadora, diseñada para cerrar la brecha entre el subregistro de víctimas y las peticiones formales de rastreo.

Detrás de las estadísticas figura el caso de los hermanos Nelly Elena y Félix Antonio González Párales, considerado el primer hallazgo con vida documentado por la institución. En medio de más de cinco décadas de violencia, Félix Antonio tuvo que huir de su vivienda en Arauca a los 25 años tras ser perseguido por hombres armados que intentaban vincularlo a un grupo paraestatal.

El reencuentro entre ambos hermanos ocurrió en noviembre de 2020. Cinco años después de ese primer abrazo, su caso se mantiene como referencia institucional del alcance del mandato humanitario y extrajudicial para las decenas de miles de familias que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.