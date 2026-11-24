Cali

La modernización del alumbrado público de Cali contará con tecnología de una compañía estadounidense con experiencia en infraestructura inteligente. Se trata de Ubicquia Inc., empresa que acompañará al Consorcio AP Santiago de Cali en la transformación del sistema de iluminación de la ciudad.

El proyecto contempla la modernización de 101.037 luminarias, la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación y la incorporación de un sistema de telegestión, con el que se busca avanzar hacia una infraestructura completamente LED y conectada.

Ubicquia tiene su sede principal en Fort Lauderdale, Florida, y desarrolla soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, redes eléctricas y sistemas de conectividad. Según la información entregada por la compañía, sus soluciones tienen presencia en más de 800 ciudades y cuenta con más de un millón de equipos instalados en diferentes lugares del mundo.

Entre las ciudades donde ha desarrollado proyectos se encuentran Los Ángeles, Miami, Filadelfia, Austin, Las Vegas y Nueva Orleans.

¿Qué cambiará con la nueva tecnología?

Uno de los principales componentes del proyecto será la telegestión, un sistema que permitirá supervisar el funcionamiento de las luminarias y conocer el estado de la infraestructura en tiempo real.

Esta tecnología facilitará la identificación de fallas, el seguimiento de los equipos y la programación de labores de mantenimiento. Además, permitirá utilizar información recopilada por los dispositivos para mejorar la operación del servicio.

Desde EMCALI explicaron que el propósito es ir más allá del cambio de las luminarias tradicionales por tecnología LED, incorporando herramientas digitales que permitan administrar de manera más eficiente el alumbrado público.

El gerente general de EMCALI, Roger Mina, confirmó que el proyecto comenzará a materializarse desde enero, cuando diferentes cuadrillas iniciarán las intervenciones en parques, canchas y avenidas de Cali.

“Veremos desde enero cómo muchas cuadrillas van a empezar a intervenir parques, canchas y avenidas para transformar cómo se siente y cómo se ve la ciudad”, indicó el funcionario.

Matthew Brady, representante de Ubicquia, también se refirió al alcance de la iniciativa y destacó que se trata de uno de los proyectos de iluminación de mayor dimensión en el continente.

Con esta alianza tecnológica, Cali busca avanzar hacia un modelo de alumbrado público 100 % LED y telegestionado, que permita mejorar el seguimiento de la infraestructura, optimizar el mantenimiento y fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del servicio.