Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado con carro bomba contra las instalaciones de la Gobernación del Meta, ocurrido en Villavicencio, que dejó varias personas heridas. La mandataria expresó su solidaridad con su homóloga, Rafaela Cortés y con los habitantes de esa región.

Además, anunció que se reforzará la seguridad en las instituciones del departamento, ante la posibilidad de que los ataques de los grupos delincuenciales también estén dirigidos contra este tipo de instalaciones.

“Vamos a reforzar seguridad en las instituciones, lógicamente, porque al parecer ya no van a ser solamente contra las estaciones de policía o brigadas, sino que también va a ser contra las instituciones, entonces vamos a reforzar la seguridad”, puntualizó.

Finalmente, la mandataria reiteró que estos hechos no pueden intimidar a las autoridades y aseguró que desde el Valle del Cauca continuará trabajando y fortaleciendo las acciones para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.