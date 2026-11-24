Homicidios de mujeres en Cali aumentaron un 31 %, advierte la Personería
Personeria de Cali hizo un llamado a las autoridades distritales para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar la efectividad de las rutas de atención.
Cali
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Personería de Cali reveló que los homicidios de mujeres aumentaron un 31 % entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Según las cifras del Centro de Información y Monitoreo de las Mujeres (CIMU), durante los primeros diez meses del año fueron asesinadas 76 mujeres en la capital del Valle, frente a las 58 registradas en 2025.
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El incremento de los homicidios contrasta con la disminución de los registros de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
Gerardo Mendoza Castrillón, personero distrital de Cali, manifestó su preocupación frente a este panorama y solicitó a las autoridades fortalecer las medidas de prevención y protección.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades distritales para fortalecer las estrategias de prevención, garantizar la efectividad de las rutas de atención y evitar que estos crímenes queden en impunidad”, señaló el funcionario.
La Personería anunció que continuará ejerciendo vigilancia sobre las acciones institucionales orientadas a prevenir las violencias contra las mujeres y garantizar la protección de sus derechos.