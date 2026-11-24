Cali

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Personería de Cali reveló que los homicidios de mujeres aumentaron un 31 % entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según las cifras del Centro de Información y Monitoreo de las Mujeres (CIMU), durante los primeros diez meses del año fueron asesinadas 76 mujeres en la capital del Valle, frente a las 58 registradas en 2025.

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El incremento de los homicidios contrasta con la disminución de los registros de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Gerardo Mendoza Castrillón, personero distrital de Cali, manifestó su preocupación frente a este panorama y solicitó a las autoridades fortalecer las medidas de prevención y protección.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades distritales para fortalecer las estrategias de prevención, garantizar la efectividad de las rutas de atención y evitar que estos crímenes queden en impunidad”, señaló el funcionario.

La Personería anunció que continuará ejerciendo vigilancia sobre las acciones institucionales orientadas a prevenir las violencias contra las mujeres y garantizar la protección de sus derechos.