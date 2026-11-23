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¿Deisy Osorio, otra congresista sin títulos? Esta es su hoja de vida y no tiene tarjeta profesional

En medio de la polémica con los presuntos títulos falsos que presentó la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, 6AM W conoció otro caso de una senadora que tendría irregularidades sobre sus estudios en su hoja de vida: se trata de Deisy Johana Osorio.

Originaria de Maicao, presenta en su hoja de vida que es contadora pública con especialización en finanzas. Sorprende que, según su versión, no se ha graduado porque sus labores políticas se lo han impedido.

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En enero de 2023, la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad San José señaló que Osorio ya había aprobado sus asignaturas y solo estaba a la espera del proceso de grado. Ya han pasado tres años.

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Otro de los documentos conocidos por 6AM W, el certificado del Icfes, evidencia que hasta el 18 de octubre de 2026 presentó el Ecaes, un requisito indispensable para poder graduarse.

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