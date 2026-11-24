El servicio de urgencias del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, registra una ocupación del 450% de su capacidad instalada.

La cifra equivale a cuatro veces y media la capacidad del servicio de Emergencia y Trauma. Según el hospital, esta situación puede generar mayores tiempos de espera y representa un reto para atender a los pacientes que requieren valoración inmediata y especializada.

El HIC recordó que los servicios de urgencias están destinados a atender condiciones que requieren una intervención médica inmediata. Para situaciones que no corresponden a una urgencia, la institución señaló que existen otras opciones dentro de la red de atención.

“Cuando la situación de salud no corresponde a una urgencia, la consulta prioritaria y la consulta externa son alternativas para recibir valoración y manejo oportuno a través de la red de atención”, explicó el hospital.

Pues esto contribuye a organizar mejor el servicio y permite responder a las necesidades de los pacientes según la complejidad de cada caso.

“Desde el HIC ofrecemos disculpas por las incomodidades que esta situación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para brindar la mejor atención posible”, señaló.