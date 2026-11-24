Dos hechos violentos con arma de fuego dejaron dos personas muertas y una más herida en Bucaramanga, entre la noche del lunes 23 y la madrugada de este martes 24 de noviembre.

El primer homicidio ocurrió hacia las 10:20 de la noche del lunes, en inmediaciones de la cancha del barrio Toledo Plata. La víctima fue identificada como Kevin García Portilla, de 22 años, quien se desempeñaba como ayudante de construcción.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven se encontraba departiendo en el sector cuando fue abordado por un hombre que vestía camiseta negra, pantalón azul, zapatos blancos y casco negro. El sujeto desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades.

El agresor huyó en una motocicleta de color negro, en la que lo esperaba otro hombre sobre la vía principal. La víctima fue trasladada hasta la Clínica Foscal, donde horas después falleció. Dentro de los aspectos de interés para la investigación, las autoridades establecieron que García Portilla tenía detención domiciliaria desde octubre de 2024 por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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El segundo caso se registró hacia las 2:00 de la madrugada de este martes, frente al establecimiento Billares El Portalón, ubicado en la calle 61 con diagonal 15.

En este lugar fue asesinado Freddy León Torres, de 47 años, quien se encontraba consumiendo bebidas embriagantes con otras personas en la parte externa del establecimiento.

Según la información recopilada por los investigadores, dos sujetos llegaron al sitio en una motocicleta. Uno de ellos descendió, intimidó a los presentes con un arma de fuego y le hurtó una cadena de oro a la víctima.

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Cuando los delincuentes intentaban escapar, una de las personas que estaba en el lugar, quien portaba un arma traumática, disparó contra los presuntos asaltantes. En medio del intercambio de disparos, Fredy León recibió un impacto de bala y murió en el sitio.

En este mismo hecho resultó lesionado Carlos Quiroga Pinilla, de 40 años, quien trabaja como vigilante y sufrió una herida por rozamiento en la región lumbar.

Las autoridades recolectaron nueve vainillas de arma traumática como elementos materiales probatorios. Los responsables del hurto escaparon y son buscados por la Policía Nacional. Los dos homicidios ocurrieron con una diferencia aproximada de cuatro horas.