Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de El Santuario, en Piedecuesta, y Nuevo Girón están bajo cuestionamientos por presuntas fallas en su funcionamiento, que estarían generando vertimientos al río de Oro, contaminación ambiental y afectaciones a las comunidades cercanas.

La situación fue expuesta por el abogado Sebastián Manosalva, quien advirtió sobre las consecuencias de las descargas de aguas residuales en el afluente y las posibles afectaciones a las comunidades que utilizan el agua aguas abajo.

“Esta PTAR ha causado un sinnúmero de inconformidades por el indebido funcionamiento y también causa una gran contaminación a través de los vertimientos al río de Oro”, manifestó Manosalva.

El abogado explicó que esta situación no solo tendría consecuencias ambientales, sino también para las actividades agrícolas y el abastecimiento de agua de las comunidades.

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“Hay una contaminación al ecosistema, la fauna y, en especial, ese río es el suministro de agua de muchos santandereanos y mucha población río abajo”, agregó.

Mesa técnica por la PTAR El Santuario

El lunes 23 de noviembre se realizó una mesa técnica en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en el marco de una acción preventiva solicitada por la diputada Darly Mendoza el pasado 6 de noviembre.

Posteriormente, el 17 de noviembre, el procurador judicial agrario y ambiental de Santander, Alberto Rivera Balaguera, inició la actuación preventiva y convocó a las entidades involucradas.

En el encuentro participaron representantes de la Alcaldía de Piedecuesta, la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la Procuraduría, la CDMB, y el equipo jurídico de la diputada Darly Mendoza y voceros de la comunidad.

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Según explicó Manosalva, durante la reunión se expusieron las preocupaciones por la operación de la planta y se plantearon compromisos para avanzar en medidas que permitan mejorar su funcionamiento y evitar que continúen los vertimientos en las condiciones denunciadas.

“Se propuso una serie de compromisos (...) consistente en las acciones necesarias para que esa planta provisionalmente funcione y no siga vertiendo el agua de esa forma que lo está haciendo”, señaló.

También anunció que se programó una nueva mesa interinstitucional para el 10 de diciembre, a las 2:00 p. m., con el propósito de revisar los compromisos y avanzar en las acciones acordadas.

PTAR de Nuevo Girón también genera preocupación

El abogado también alertó sobre la situación de la PTAR de Nuevo Girón, donde, según indicó, se vienen adelantando gestiones desde hace aproximadamente tres meses con el acompañamiento de la representante a la Cámara Yolanda Silva.

En este caso, además de los presuntos vertimientos al río de Oro, la comunidad enfrenta problemas por los olores ofensivos que, de acuerdo con Manosalva, se presentan durante diferentes momentos del día debido a las fallas en la operación de la planta.

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“Adicionalmente, allí la PTAR está muy cerca de las viviendas de Nuevo Girón y entonces eso ha generado olores ofensivos, fétidos, incontrolables en cualquier momento del día”, afirmó.

Manosalva agregó que esta situación también genera preocupación por sus posibles consecuencias en la salud de los residentes.

“Se generan todas las mismas contaminaciones que genera la PTAR El Santuario, pero en Nuevo Girón hay algo también adicional: los olores fétidos, ofensivos, incontrolables que generan también situaciones de incomodidad y, aparte de eso, situaciones de salubridad pública”, concluyó.

Las denuncias ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar el funcionamiento de las dos plantas y las posibles afectaciones de sus vertimientos en el río de Oro y las comunidades cercanas.