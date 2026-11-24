Imágenes tomadas de Getty Imagenes y ColPrensa // Logo tomado del Departamento Nacional de Planeación

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) es una herramienta que le permite al Estado identificar y clasificar los hogares de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Por medio de esta selección, las entidades públicas pueden determinar qué población cumple con los criterios para acceder a diferentes programas y apoyos del territorio.

Con la implementación de la metodología del SISBÉN IV, la clasificación dejó de realizarse por medio del puntaje de 0 a 100 y pasó a ordenar la población en grupos de la A a la D. Cada letra representa una condición socioeconómica y cuenta con diferentes subgrupos. Quedando organizado de la siguiente manera:

A1 a A5: pobreza extrema y menor capacidad de generar ingresos.

pobreza extrema y menor capacidad de generar ingresos. B1 A B7: pobreza moderada, con mayor capacidad de generar ingresos.

pobreza moderada, con mayor capacidad de generar ingresos. C1 a C18: población vulnerable, con riesgo de caer en pobreza.

población vulnerable, con riesgo de caer en pobreza. D1 a D21: población no pobre ni vulnerable.

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¿Qué significa estar en el grupo D del SISBÉN?

Estar en el grupo D significa que, de acuerdo con la información recopilada por la herramienta, el hogar no se encuentra en condición de pobreza ni de vulnerabilidad económica.

Esto no quiere decir necesariamente que todas las personas clasificadas en esta letra tengan ingresos altos o una situación económica privilegiada. La clasificación se establece mediante el análisis de diferentes características del hogar.

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¿Cómo es la subdivisión del grupo D del SISBÉN?

El grupo D está conformado por 21 subgrupos, que van desde la D1 hasta la D21.

Aunque todas las personas clasificadas en esta categoría perecen al grupo D, los subgrupos permiten establecer diferencias en la capacidad de ingresos y condiciones de los hogares; esto quiere decir que, a medida que avanza la clasificación dentro de un mismo grupo, se identifican mejores condiciones para los pertenecientes para el hogar.

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¿Las personas del grupo D pueden acceder a subsidios del Gobierno?

Hacer parte del grupo D no significa que una persona quede automáticamente excluida de todos los programas del Estado; sin embargo, las posibilidades de acceder a subsidios dependen de los requisitos y criterios de los programas.

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¿Cómo consultar el grupo del SISBÉN?

Los interesados en verificar su clasificación lo podrán hacer de manera gratuita a través de la página oficial del Departamento Nacional de Planeación y siga los siguientes pasos:

Ingrese a la página oficial del Departamento Nacional de Planeación. Seleccione la opción ‘CONSULTA SISBÉN’. Seleccione su documento de identidad y complete el campo del número de identificación.

Después de darle consultar, podrá saber el grupo y el subgrupo asignado, así como los datos que se tienen en la base de datos.

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