Para dar con los autores materiales e intelectuales del carro bomba en el centro de Villavicencio, la Alcaldía en articulación con la Gobernación del Meta, dispuso una recompensa de hasta $150 millones de pesos, con el fin de obtener información oportuna y veraz a través de los canales oficiales que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables de este acto terrorista.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que más de 85 predios y lotes se vieron afectados por la explosión del carro bomba en el centro de la ciudad, que podría alcanzar las 500 propiedades afectadas.

El alcalde anunció la restricción de la movilidad con parrillero durante todo el día, se prohíbe la movilización de cilindros y la utilización de drones.

“La movilidad no va a ser fácil porque parte del centro va a estar cerrado, necesitamos hacer recuperación durante dos o tres días de todos los escombros recoger revisar y necesitamos la comprensión”, afirmó el mandatario local.

El balance oficial indica que el hecho dejó un saldo de 22 personas heridas, quienes fueron trasladadas y están siendo atendidas en diferentes centros asistenciales de la ciudad bajo el seguimiento permanente de su estado de salud. No se reportan víctimas mortales.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA

La Directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Lina María Garrido, rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que también ocasionó daños materiales en la sede de la Unidad de Gestión Territorial de Villavicencio.

“Tras la explosión, nuestras instalaciones presentan ventanas rotas, puertas destruidas y fragmentos de vidrio esparcidos por diferentes áreas. Estamos adelantando las verificaciones necesarias para establecer el alcance de los daños y garantizar la seguridad de nuestros colaboradores”.

La Cámara de Comercio de Villavicencio informó que la explosión en el centro de la ciudad afectó sus instalaciones, por lo que este 24 de noviembre no se prestará servicio en la sede.