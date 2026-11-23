Ahora si ya es oficial la designación de Miguel Uribe Londoño como embajador ante el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A través del decreto 1798, el canciller Ómar Bula hizo oficial su designación.

A finales del mes octubre, el Reino Unido le otorgó a Miguel Uribe Londoño el beneplácito, tras cerca de un mes de demoras para el otorgamiento de este permiso y que alcanzó a generar rumores ante la falta de una respuesta formal.

Representante ante Países Bajos

Por otro lado también a través del decreto 1799, quedó oficializada la llegada de Martín Eduardo Botero como embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de los Países Bajos, con sede en La Haya.

Este país le otorgó el beneplácito el pasado 22 de octubre y el canciller Ómar bula ya firmó el decreto de su nombramiento.

El nuevo embajador asume la representación bilateral ante los Países Bajos y la interlocución de Colombia con organismos de justicia y arbitraje con sede en La Haya, como la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal por el que ha manifestado posturas críticas, en lo que tiene que ver con el rol o la permanencia del país en dicho tribunal.