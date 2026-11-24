Desmovilización de 13.000 personas y reconciliación: los grandes logros a 10 años del acuerdo de paz
Adrianus Koetsenruijter, enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia, señaló que la implementación del acuerdo se sitúa entre el 40% y el 50%
Desmovilización de 13.000 personas y reconciliación: los grandes logros a 10 años del acuerdo de paz
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...