Personas mayores podrán elegir a sus representantes en el Cabildo Mayor de la ciudad de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Este miércoles, 25 de noviembre, la ciudad de Medellín, las personas mayores podrán elegir podrán elegir a los 25 cabildantes que ejercerán su representación durante el periodo 2027-2031. Se habilitarán 95 puntos de votación en las comunas de la ciudad de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Alcaldía de Medellín invita a la ciudadanía mayor de 50 años y además, inscritas en el censo electoral, a participar de una jornada que les ayudará a participar en espacios de diálogo y concertación sobre los asuntos que impactan su calidad de vida. A su vez, incluye a personas vinculadas a los Clubes de Vida, Centros Vida Gerontológicos, Colonia Belencito, Dormitorio Social y hogares de larga estancia.

La Secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana Carmona, resaltó que el Cabildo Mayor es una instancia de participación ciudadana que actúa como interlocutora ante la Administración Distrital.

Los 25 elegidos, tendrán la tarea de recoger las inquietudes y propuestas de esta población, por medio de la página web de la Alcaldía de Medellín. Con estas iniciativas, se busca darle una voz a las personas mayores, en la que se sientan representados con justicia.