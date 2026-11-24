Este lunes, el cantautor y productor discográfico colombiano Feid anunció en sus redes sociales la fecha de lanzamiento de su nueva colaboración con Snoop Dogg titulada “Gracias x todo”.

¿Qué publicó Feid?

El Ferxxo publicó una serie de fotos en un estudio junto a Dogg y escribió en inglés un texto que dice:

“Este jueves, el tío Snoop y yo tenemos un regalo para todos ustedes. ¡Gracias por todo el cariño, todo el apoyo y todas las bendiciones! ¡GRACIAS POR TODO! EL FERXXO y SNOOP DOGG ¡Feliz Día de Acción de Gracias desde ya para todos! ¡Ya no veo la hora!”.

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¿Cuándo y dónde presentó el adelanto de la nueva colaboración?

Feid presentó un adelanto de la canción durante su presentación en la entrega de los Latin Grammy 2026 el pasado jueves 12 de noviembre, con la aparición de Snoop Dogg en pantalla.

Además, interpretó las canciones “Se puso feo”, “Poder” y “Se lo juro mor”, junto a Divino, Lil Supa, Baby Ranks y DJ Premier.

Al igual que el éxito “Rompe” junto a Daddy Yankee, en el tributo al puertorriqueño como Persona del Año de la Academia Latina de Grabación 2026.

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La estrella del reguetón colombiano fue uno de los colombianos ganadores de la noche por su colaboración en “Verano Rosa”, en la categoría de “Mejor Interpretación de Reguetón” junto a Karol G.

¿Cuándo fue la primera vez que se presentaron ambos en vivo?

En 2025, Feid se convirtió en el primer artista latino en encabezar el festival “Hard Summer” en Los Ángeles, California, y contó con Snoop Dogg como invitado sorpresa. Ambos interpretaron los clásicos de Dogg: “The Next Episode” y “Drop It Like It’s Hot”.

¿Cuándo se lanzará?

“Gracias x todo” se estrenará oficialmente este próximo jueves 26 de noviembre.