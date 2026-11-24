LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 12: Singer Luis Miguel performs on the first night of his four-date limited engagement at The Colosseum at Caesars Palace on September 12, 2019 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) / Ethan Miller

El cantante y productor mexicano Luis Miguel sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación en redes sociales.

¿Cuál fue la publicación?

La cuenta oficial de Spotify México publicó una imagen de la estrella mexicana frente a un sol con el texto: “Luis Miguel 3 de diciembre”.

¿Qué podría ser?

En las redes ya se especula sobre un posible lanzamiento de un nuevo álbum o sencillo.

¿Cuándo fue la última publicación de Luis Miguel?

La última publicación oficial de “El Sol de México” fue del 21 de septiembre, con una foto suya y la frase: “Luis Miguel Tour 2027″.

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¿Cuáles fueron sus últimos proyectos?

Diez años atrás, en mayo de 2017, Telemundo firmó un acuerdo para obtener los derechos exclusivos de emisión en Estados Unidos de la “serie de televisión oficialmente autorizada” basada en la historia de vida de Luis Miguel y anunció que se estrenaría en 2018.

Ese mismo día, Netflix también reveló que cuenta con los derechos para la transmisión, vía streaming, de dicha serie biográfica en América Latina y España, con la misma fecha prevista para su lanzamiento.

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En abril de 2018, Netflix y Telemundo comenzaron a emitir la serie titulada “Luis Miguel”, con el actor mexicano Diego Boneta interpretando al cantante.

En 2020 y 2021 se estrenaron dos temporadas más.

En noviembre de 2017, lanzó su último álbum, titulado ¡México Por Siempre!, que incluía 14 temas de música tradicional mexicana y el sencillo “La fiesta del mariachi”, lanzado en octubre de ese mismo año.