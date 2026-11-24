Este lunes se confirmó que la serie de televisión de comedia deportiva Ted Lasso, protagonizada por el actor, comediante y guionista estadounidense Jason Sudeikis, fue renovada para una quinta temporada.

¿Regresará Jason Sudeikis como protagonista?

Sudeikis regresará en su papel de protagonista y como productor ejecutivo.

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¿Cuándo manifestó su interés en participar en nuevas temporadas?

En un episodio reciente del pódcast “Talk Easy With Sam Fragoso”, Sudeikis manifestó su interés en prolongar la serie durante las temporadas 5 y 6, lo que daría lugar a un nuevo arco narrativo de tres temporadas.

Cuarta temporada

“Ted Lasso” regresó este año con su cuarta temporada el pasado mes de agosto, tras una pausa de tres años con excelentes resultados de audiencia.

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Según Nielsen, el estreno de la cuarta temporada acumuló 296,6 millones de minutos vistos entre el 4 y el 5 de agosto, lo que lo convirtió en el mayor lanzamiento en la historia de Apple TV, superando a todas las temporadas anteriores de la serie y a otras producciones de Apple.

¿Cuántos premios ha ganado?

“Ted Lasso” ganó el premio Emmy a la mejor serie de comedia en sus dos primeras temporadas.