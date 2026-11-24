La polémica por la presentación de Anuel AA en el Vive Claro de Bogotá continúa. Después de recibir críticas de asistentes que manifestaron su inconformidad por el retraso del artista y la corta duración del espectáculo, el cantante decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram.

En sus publicaciones, el puertorriqueño explicó que lo sucedido se debió a un error dentro de su equipo de trabajo, situación que terminó afectando el desarrollo de su presentación.

Sin embargo, el artista también aprovechó para hacer un anuncio dirigido a sus seguidores en Colombia. Anuel aseguró que realizará un concierto gratuito en Bogotá como una forma de compensar a quienes asistieron a su presentación y no quedaron satisfechos con lo ocurrido.

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Según explicó, dará a conocer más detalles cuando presente su próxima gira, Real Hasta La Muerte 2, momento en el que también anunciará la información relacionada con este evento especial.

Por ahora, no se conoce la fecha, el escenario ni cómo será el ingreso al concierto gratuito. Tampoco se han entregado detalles sobre la organización del evento.

El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, que ahora esperan conocer cuándo y dónde podrán disfrutar de este nuevo espectáculo del artista puertorriqueño en la capital.