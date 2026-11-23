LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 17: Raw Alejandro and Rosalia attend the red carpet during the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at Michelob ULTRA Arena on November 17, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/FilmMagic) / Omar Vega

Este domingo, la cantautora y actriz española Rosalía publicó un comentario en un video de la cuenta de TikTok del cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro.

¿Qué se ve en el video?

En la publicación se ve a Rauw Alejandro bailando en un estadio, sentado en una barra frente a unos asientos, cantando parte de su colaboración “Tremendo desastre” junto a Myke Towers, que dice:

¿Qué dice la letra de la canción?

“Yo lo sé, algo me dice que hoy te hago mía. Hoy de ti me quiero adueñar. Mami, mándame una señal. ¿Qué cuánto me gusta? Ven, que yo te voy a enseñar. Contigo no he para’o de soñar. Vamo’ a hacerlo realidad, tú tiene’ la habilidad. De ser mi debilidad".

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¿Qué le comentó Rosalía?

La estrella española reaccionó escribiendo “ok banger”. Un comentario que ya acumula 2,1 millones de likes y 54 mil respuestas.

Su respuesta se volvió viral y encendió las especulaciones sobre una posible reconciliación.

¿Cuándo se conocieron Rosalía y Rauw Alejandro?

Rauw Alejandro y Rosalía se conocieron en los Latin Grammys de 2019, oficializaron su relación en 2021 y en 2023 lanzaron un EP conjunto titulado “RR”.

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¿Qué ha pasado con ambos artistas recientemente?

La española fue la gran ganadora de la reciente entrega de los Latin Grammy 2026, donde recibió 5 gramófonos en las categorías de “Álbum del año”, “Canción del año”, “Mejor canción pop”, “Mejor álbum de música alternativa” y “Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum”, por “Lux” y “La Perla”.

Además, es una de las artistas con más nominaciones a los Grammy 2027, con 9 candidaturas.

Pero Rauw Alejandro también está nominado a los Grammy en la categoría de “Mejor álbum de música urbana” por su disco “Cosa Nuestra: Capítulo 0″.