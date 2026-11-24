Un grupo de estudiantes de Floridablanca llegó a un escenario nacional de innovación con un proyecto tecnológico que busca aportar soluciones a las problemáticas relacionadas con el acceso al agua potable. Se trata de Re-Fluye, un dispositivo portátil diseñado para analizar diferentes condiciones del agua y orientar a las familias sobre su posible potabilización.

La iniciativa fue desarrollada por integrantes del semillero de investigación InnovaMinds, del Colegio José Elías Puyana, y fue seleccionada como finalista en el Concurso Nacional de Programación, donde los jóvenes representaron a su institución educativa y al municipio.

Mónica Johana Hurtado, docente del colegio y líder del semillero, explicó que el grupo ha trabajado en diferentes proyectos tecnológicos con impacto ambiental y social, con los que ha participado en encuentros y competencias de innovación.

“Nosotros hemos adelantado proyectos tecnológicos con impacto ambiental y social, desde lo cual nos hemos destacado en diferentes concursos, como el Hackathon Reto Vibra+ Junior en la UNAB, en el Concurso Nacional de Programación y el Summit Young Innovation, con muy buenos resultados”, expresó la docente.

¿Cómo funciona el dispositivo Re-Fluye?

Tomás Manuel González, estudiante e integrante del equipo desarrollador, explicó que el dispositivo analiza cuatro parámetros del agua: pH, turbidez, temperatura y sólidos. Con esta información, busca orientar a las familias sobre las condiciones del recurso que consumen y las posibilidades de tratamiento.

“Re-Fluye es un dispositivo portátil que se encarga de decirle a las familias para qué sirve su agua y cómo pueden potabilizarla. Esto principalmente inicia de un parámetro que analiza cuatro datos: el pH, la turbidez y directamente también la temperatura y los sólidos”, explicó el estudiante.

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Agregó que, a partir de esos resultados, el equipo busca establecer si el agua analizada ya es potable o si requiere algún proceso para su potabilización.

“Con estos datos nosotros nos encargamos de analizar si el agua que estás consumiendo realmente puede ser potable, o ya lo es, o puede potabilizarse”, señaló González Parra.

Buscan llevar el proyecto a diferentes regiones del país

Uno de los objetivos del equipo es ampliar el alcance de Re-Fluye mediante alianzas con instituciones educativas, fundaciones y empresas. La propuesta busca que más personas puedan desarrollar sus propios dispositivos y que la información recopilada permita identificar las zonas del país con mayores problemáticas relacionadas con el agua.

“Finalmente lo que buscamos en Re-Fluye es tener la oportunidad de un crecimiento a nivel nacional, buscando con escuelas, instituciones y fundaciones tener el crecimiento que cualquier persona pueda crear su propio Re-Fluye, ya que buscamos que con todos los Re-Fluye que existen se extraigan datos para saber a nivel nacional en dónde están las problemáticas más serias del agua”, indicó Tomás.

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La iniciativa también despertó el interés de la fundación Saving the Amazon, que manifestó su intención de apoyar el proyecto. Así lo contó Sara Durán Gordillo, integrante del grupo:

“Estábamos muy confiados porque llevábamos todo el año preparando nuestro proyecto. Y cuando nos envían la rúbrica después de presentarnos, nos dicen que la fundación quiere apoyarlo” mencionó la estudiante.

Por esta razón, los estudiantes extendieron una invitación a instituciones, fundaciones y empresas interesadas en sumarse a la propuesta.

“Invitamos a instituciones, fundaciones y empresas que quieran unirse a Re-Fluye a construir y ser parte de una mejora al país”, agregaron los estudiantes.

Los interesados en conocer más sobre el proyecto Re-Fluye pueden consultar su plataforma en: https://re-fluye.vercel.app/.