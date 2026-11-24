El poemario, ganador de la convocatoria departamental Cultura con Berraquera 2026, es la sexta publicación de la autora y el resultado de un proceso creativo e investigativo de aproximadamente cuatro años. Su origen está relacionado con las experiencias que Natalia conoció durante su trabajo como tallerista de literatura con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y mujeres privadas de la libertad en Bucaramanga.

Natalia Londoño, autora del libro, explicó “Posteriormente pues me puse a investigar sobre el tema y llegué a la Comisión Nacional de la Verdad. Hay un capítulo que se llama Mi cuerpo, mi verdad, que pues narra los diferentes tipos de violencia de los que fueron víctimas tanto las mujeres como los miembros de la comunidad LGBTIQ+”.

La obra propone una memoria poética que busca visibilizar las historias detrás de las cifras y generar sensibilidad frente a las experiencias de las víctimas, sin revictimizar su dolor.

Capítulos del libro:

La caída

El golpe

La coagulación

El hematoma

La costra

La cicatriz

A través de estas etapas, la autora utiliza las heridas como representación de las afectaciones individuales y colectivas que ha dejado la violencia en Colombia.

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¿Cuándo será el lanzamiento?

Este lunes 30 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en la Casa del Libro Total, donde la poesía será el punto de encuentro para hablar de memoria, reconocimiento y resistencia, la entrada será totalmente gratis.

Durante el lanzamiento, los asistentes podrán disfrutar de lectura poética, acompañamiento musical y un espacio de conversación con la autora y la ilustradora.