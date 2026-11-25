Fue capturado el presunto responsable del asesinato de Cristian Araque Torres, el niño de 12 años que murió en medio de un ataque armado en el barrio María Eugenia, en Barrancabermeja. La noticia fue confirmada por el alcalde del distrito, Jonathan Vásquez, quien destacó el trabajo articulado con la Policía Nacional para lograr la detención.

“Como se lo prometimos a la ciudadanía, le dijimos que lo íbamos a capturar y lo es. Gracias al trabajo articulado de nuestra Policía Nacional, lo capturamos”, manifestó el mandatario.

El menor habría quedado en medio de un ataque armado que, según la información preliminar conocida sobre el caso, estaría dirigido contra el hombre que lo acompañaba en una motocicleta. El hecho generó rechazo y preocupación entre los habitantes de Barrancabermeja.

Tras confirmar la captura, el alcalde envió un mensaje a las estructuras delincuenciales que operan en el distrito y aseguró que continuarán las acciones contra quienes estén involucrados en hechos violentos.

“A todos los delincuentes de las estructuras criminales de Barrancabermeja les digo: entréguense, porque les va a caer todo el peso de la justicia”, afirmó Vásquez.

El mandatario también insistió en que su administración mantendrá la lucha contra la inseguridad. “Vamos a luchar por la paz de Barrancabermeja, porque con Jonathan Vásquez la inseguridad no es un show, es una lucha de todos los lados”, expresó.

Por ahora, las autoridades deberán entregar los detalles sobre su identidad, las circunstancias del procedimiento y el proceso de judicialización.