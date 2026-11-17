Tokio denunció una violación de su espacio aéreo y desplegó cazas para responder, mientras Seúl realizó maniobras militares preventivas sin que se registrara una incursión en su territorio.

Taiwán dijo el martes que había detectado dos aviones militares rusos “a primeras horas de esta mañana” cerca de esta isla democrática que reclama China. El ejército taiwanés “monitoreó la situación y respondió en consecuencia”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado, sin dar más detalles.

Más temprano, Japón afirmó que dos aviones presuntamente rusos habían violado su espacio aéreo. Las fuerzas japonesas desplegaron cazas para advertir a los aviones, señaló el principal portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

Corea del Sur también envió aviones de combate y llevó a cabo maniobras tácticas tras detectar varias aeronaves militares rusas en su zona de defensa aérea. Sin embargo, Seúl señaló que los aviones rusos no violaron su espacio aéreo.