¿América vs Cali, clásico venido a menos? El Pulso del Fútbol, 24 de noviembre de 2026. 00:00:00 48:12 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la expulsión del jugador de Nacional, Felipe Marín, en el partido ante Once Caldas. Steven dijo: “A Felipe Marín le dieron una fecha de sanción, pero la comisión arbitral dijo que el árbitro se había equivocado. Yo creo que no se debe reversar, porque es una situación de apreciación”. Sobre el tema César agregó: “Eso pasa en Inglaterra y creo que es algo lógico, porque cuando el árbitro se equivoca, la sanción no se debería dar. Y si es de apreciación ¿Por qué sancionaron al árbitro sin que pite más este año?”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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