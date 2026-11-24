Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidente de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional en "Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia". | Foto: Caracol Radio

La presidenta ejecutiva de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, expresó el respaldo del sector empresarial a la estrategia de seguridad del Gobierno nacional para recuperar el control territorial, ante la reciente escalada de hechos violentos en el país. Además, rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta y manifestó su solidaridad con las autoridades de ese departamento.

“Sabemos que es una situación compleja, pero apoyamos totalmente como empresarios y como Consejo Gremial la política de seguridad del presidente. También hacemos un llamado porque todos tenemos que ayudar y todos tenemos que apoyar”, afirmó Gutiérrez.

Ayudas para empresas afectadas por el terrorismo

Durante su visita a Barranquilla, la dirigente gremial anunció que la iniciativa ‘Manos a la Empresa’, impulsada junto al Ministerio de Comercio y la Fundación Solidaridad por Colombia, extenderá su cobertura a municipios afectados por el terrorismo, además de atender a empresas damnificadas por emergencias en diferentes regiones del país.

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“Vamos a extender estas ayudas a los municipios que están siendo afectados por el terrorismo. Vamos a trabajar con las gobernaciones, vamos a mirar qué tantas afectaciones ha habido y a quiénes podemos ayudar”, explicó.