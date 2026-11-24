Los Gobernadores de la Costa Caribe se sumaron a las voces de rechazo por el atentado en Villavicencio, y pidieron a las autoridades celeridad en la investigación para esclarecer estos hechos.

La Gobernación del Cesar indicó que la Gobernadora Elvia Milena Sanjuan envía un abrazo a la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano tras este atentado que afectó también parte de la Gobernación del Meta.

“Las instituciones colombianas tienen la misión de cuidar la vida, bienes y honra del pueblo, por eso las gobernaciones somos ese protector de la sociedad, oportuno es pedir respeto por nuestro trabajo”, indicó.

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Mientras tanto, el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar pidió a las autoridades que haya una respuesta oportuna y que se dé con los responsables.

“Esperamos que las autoridades actúen con prontitud, esclarezcan estos hechos y lleven a los responsables ante la justicia”.