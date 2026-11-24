Gobernadores de la Costa Caribe se suman a las voces de rechazo por atentado en Villavicencio
Piden a las autoridades que se esclarezca este hecho y se capture a los responsables.
Los Gobernadores de la Costa Caribe se sumaron a las voces de rechazo por el atentado en Villavicencio, y pidieron a las autoridades celeridad en la investigación para esclarecer estos hechos.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
La Gobernación del Cesar indicó que la Gobernadora Elvia Milena Sanjuan envía un abrazo a la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano tras este atentado que afectó también parte de la Gobernación del Meta.
“Las instituciones colombianas tienen la misión de cuidar la vida, bienes y honra del pueblo, por eso las gobernaciones somos ese protector de la sociedad, oportuno es pedir respeto por nuestro trabajo”, indicó.
Lea también: Eduardo Verano rechazó atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta
Mientras tanto, el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar pidió a las autoridades que haya una respuesta oportuna y que se dé con los responsables.
“Esperamos que las autoridades actúen con prontitud, esclarezcan estos hechos y lleven a los responsables ante la justicia”.