El empresario barranquillero Christian Daes manifestó su disposición de ayudar a los habitantes de Villavicencio afectados por el atentado con carro bomba contra la sede de la Gobernación del Meta, ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre.

A través de su cuenta de X, el presidente operativo de Tecnoglass expresó: “Pendientes de Villavicencio y su fachada y todo lo que puedan necesitar”, en referencia a los daños materiales que dejó la explosión en el edificio departamental y las edificaciones cercanas.

Ayudas a afectados por el terremoto

No es la primera vez que el empresario se vincula a iniciativas de apoyo a comunidades afectadas por emergencias. En septiembre de 2026 Tecnoglass envió 500 ventanas para las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Buenaventura y anunció el despacho de otras 1.500 unidades hacia el Chocó.

En ese momento, también se contemplaron entregas para Cali, Pereira y Armenia, como parte de las acciones para contribuir a la recuperación de las viviendas averiadas por el movimiento telúrico.