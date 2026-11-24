Christian Daes ofreció ayuda a afectados por carro bomba en Villavicencio
El presidente operativo de Tecnoglass anunció que está a disposición del Gobierno nacional para la ayuda que se requiera.
El empresario barranquillero Christian Daes manifestó su disposición de ayudar a los habitantes de Villavicencio afectados por el atentado con carro bomba contra la sede de la Gobernación del Meta, ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
A través de su cuenta de X, el presidente operativo de Tecnoglass expresó: “Pendientes de Villavicencio y su fachada y todo lo que puedan necesitar”, en referencia a los daños materiales que dejó la explosión en el edificio departamental y las edificaciones cercanas.
Ayudas a afectados por el terremoto
No es la primera vez que el empresario se vincula a iniciativas de apoyo a comunidades afectadas por emergencias. En septiembre de 2026 Tecnoglass envió 500 ventanas para las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Buenaventura y anunció el despacho de otras 1.500 unidades hacia el Chocó.
En ese momento, también se contemplaron entregas para Cali, Pereira y Armenia, como parte de las acciones para contribuir a la recuperación de las viviendas averiadas por el movimiento telúrico.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....