El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó el atentado con carro bomba perpetrado la noche del lunes 23 de noviembre contra la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en el parque principal de Villavicencio. La explosión ocasionó graves daños estructurales en el edificio departamental y en varias edificaciones aledañas, además de dejar ciudadanos heridos. Ante este hecho, el mandatario expresó su preocupación por las personas afectadas y condenó este acto de violencia.

A través de su cuenta de X, Verano manifestó su solidaridad con los lesionados, sus familias y los habitantes de Villavicencio. “Desde el Atlántico, mi solidaridad con las personas lesionadas, a quienes deseo una pronta recuperación, con sus familias y con todos los habitantes de Villavicencio”, expresó.

El mandatario departamental también hizo un llamado a la articulación institucional para enfrentar este tipo de acciones criminales y fortalecer la seguridad en el país.

“La unidad de los gobernadores, el Gobierno nacional y nuestra Fuerza Pública es fundamental para combatir el terrorismo y proteger la vida y la tranquilidad de los colombianos”, señaló Verano, al insistir en la importancia del trabajo conjunto para garantizar la seguridad de la ciudadanía.