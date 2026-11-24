Este martes el cantautor colombiano Andrés Cepeda presentó su nueva versión del clásico navideño “El año viejo”.

¿Quién escribió “El año viejo”?

“El año viejo” es una canción escrita por el compositor colombiano Crescencio Salcedo, enmarcada en el género de la cumbia.

¿Cuándo fue grabada por primera vez?

Fue grabada por primera vez en 1953 y la canción ha sido descrita como “el himno legítimo y necesario para despedir el año viejo”.

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¿Sobre qué habla su letra?

Con una letra que reflexiona sobre el año transcurrido, la canción se asocia con el fin de año. Ha sido grabada por numerosos artistas en toda América Latina.

¿Cuál es su versión más popular?

La versión más popular de la canción fue grabada por el cantante mexicano Tony Camargo en 1955.

¿Qué otras versiones existen?

La versión de Celia Cruz fue incluida póstumamente en el álbum recopilatorio “Navidad Caribeña” en 2003 y alcanzó el puesto número 12 en la lista Billboard Hot Latin Songs, así como el número 1 en la lista Billboard Tropical Airplay en los Estados Unidos.

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¿Dónde está incluida esta nueva versión?

La versión está incluida en el disco “Andrés Cepeda Big Band 2”, que fue “la segunda entrega de este proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y lanzado como álbum en audio y video el 5 de agosto de 2026”, según un comunicado.

¿Qué otras canciones están incluidas?

El repertorio del álbum incluye clásicos como “Sway (Quién Será)”, “Y Hoy Como Ayer”, junto a Benny Moré; “Pachito E’ché”, “Lamento Borincano”, “Rayito de Luna”, con Lila Downs; “El Merecumbé”, “Momposina”, “Las Pilanderas”, con Celia Cruz, entre otros.

¿Cuál fue la última presentación de Andrés Cepeda en Bogotá?

Cepeda realizó cinco presentaciones en el marco del Festival Cordillera 2026 e interpretó más de sesenta canciones en formatos diferentes en dos días entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.