La cantante chilena Mon Laferte alcanzó un nuevo logro en su carrera musical, luego de que su canción Tu falta de querer superara los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

Con esta cifra, el tema se convirtió en la primera canción de la artista en alcanzar los mil millones de reproducciones en esta plataforma, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes de su trayectoria.

La canción fue publicada en 2015 como parte de su álbum Mon Laferte, Vol. 1, una producción que ayudó a impulsar su reconocimiento internacional y a posicionarla entre las voces destacadas de la música latinoamericana.

Tu falta de querer se caracteriza por su interpretación cargada de emoción y una letra que habla del desamor, el dolor de una ruptura y la dificultad de aceptar el final de una relación. Estos elementos han permitido que la canción conecte con diferentes generaciones de oyentes.

Más de una década después de su lanzamiento, el tema continúa conquistando público alrededor del mundo, demostrando la vigencia de la música de Mon Laferte y el alcance que ha conseguido su repertorio.

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Este nuevo registro representa un reconocimiento al recorrido de una canción que se convirtió en uno de los temas más representativos de la artista chilena.