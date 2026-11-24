Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Barbosa, Antioquia

Tras un consejo de seguridad, las autoridades elevaron a 70 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre en Barbosa, municipio ubicado en el norte del Valle de Aburrá.

Del monto anunciado, 20 millones de pesos serán aportados por la Administración municipal, mientras que los 50 millones restantes corresponden a la Gobernación de Antioquia.

Con esta medida, las autoridades buscan incentivar la colaboración ciudadana y avanzar en el esclarecimiento del múltiple homicidio registrado el pasado 22 de noviembre en la vereda San Eugenio.

Entre las cuatro víctimas mortales se encuentran dos hermanos, la esposa de uno de ellos y un cuarto hombre, cuyas edades oscilaban aproximadamente entre los 30 y los 45 años.

En el hecho violento también resultó herido Yeison Alejandro Agudelo Celis, quien sufrió lesiones por arma de fuego en el antebrazo derecho y en el muslo izquierdo.

¿Qué hay detrás de la masacre en Barbosa?

Las investigaciones se concentran, por ahora, en dos posibles hipótesis sobre los móviles del crimen.

La primera está relacionada con una eventual confrontación entre estructuras criminales por disputas asociadas al microtráfico en la zona. La segunda apunta a un posible hecho de intolerancia que habría desencadenado el múltiple homicidio.

Las autoridades esperan que la recompensa permita obtener información determinante para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.