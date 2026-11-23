Barbosa, Antioquia

Cuatro personas asesinadas y una más herida dejó un ataque armado registrado la noche del domingo 22 de noviembre en un billar de la vereda San Eugenio, zona rural del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, hacia las 10:00 p.m. los uniformados encontraron a las víctimas con múltiples impactos de bala, entre ellas tres hombres y una mujer en medio del establecimiento.

Entre las personas asesinadas se encuentran dos hermanos, la esposa de uno de ellos y un cuarto hombre, con edades aproximadas entre los 30 y los 45 años.

En el mismo hecho violento resultó lesionado un hombre identificado como Yeison Alejandro Agudelo Celis, quien sufrió heridas por arma de fuego en el antebrazo derecho y en el muslo izquierdo.

¿Qué se sabe de la masacre?

Uno de los detalles que ahora analizan los investigadores tiene que ver con las circunstancias previas al ataque. Según las primeras versiones recogidas entre habitantes del sector, varias personas se encontraban departiendo en el billar cuando se habría presentado una riña que terminó en un intercambio de disparos.

Por ahora, se contemplan dos hipótesis principales: una posible confrontación entre estructuras criminales por disputas relacionadas con el microtráfico en la zona o un hecho de intolerancia que habría desencadenado la tragedia.

Ante el panorama, la Gobernación de Antioquia informó que se llevó a cabo un consejo de seguridad para evaluar la situación y revisar los avances de las investigaciones.

Las autoridades indicaron que adelantan las labores investigativas para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de esta masacre.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia analiza la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes suministren información que permita avanzar en el esclarecimiento del crimen.