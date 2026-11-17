Medellín

Las autoridades investigan el asesinato de Saudith Mestra Jaraba, una mujer de 32 años, luego que fuera atacada con un objeto contundente el domingo 15 de noviembre en el noroccidente de Medellín.

El hecho violento ocurrió en el barrio Caribe de Castilla, donde, de acuerdo al reporte de las autoridades, su pareja sentimental la habría golpeado causándole heridas de gravedad.

Aunque la víctima fue llevada a un centro asistencial de urgencia, murió horas después debido a la complejidad se sus lesiones.

Tras el ataque, las autoridades capturaron al hombre, quien sería su compañero sentimental y señalado como presunto responsable del homicidio.

Los organismos judiciales adelantan las investigaciones para aclarar las circunstancias del crimen, esclarecer el caso y determinar si se trata de un feminicidio.