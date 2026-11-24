Este 24 de noviembre se cumplen 35 años de la muerte de Freddie Mercury, uno de los artistas más influyentes en la historia de la música y recordado por ser el vocalista de Queen, una de las bandas de rock más importantes y reconocidas a nivel mundial.

Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania, bajo el nombre de Farrokh Bulsara, Mercury encontró en la música el camino para construir una carrera que cambiaría la historia del rock. Su potente voz, su capacidad para interpretar diferentes estilos musicales y su personalidad sobre el escenario lo convirtieron en un artista difícil de igualar.

Junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, integrantes de Queen, participó en la creación de canciones que trascendieron generaciones y se convirtieron en himnos de la música popular. ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are the Champions’, ‘We Will Rock You’, ‘Somebody to Love’ y ‘Don’t Stop Me Now’ son algunos de los éxitos que mantienen vigente su legado.

Su talento también quedó plasmado en producciones discográficas que marcaron diferentes etapas de la agrupación. Entre ellas se destacan Queen II (1974), A Night at the Opera (1975) y A Day at the Races (1976). Este último periodo consolidó la identidad musical de la banda, caracterizada por la combinación de rock, ópera, armonías vocales y sonidos experimentales.

Además de su trabajo con Queen, Freddie Mercury desarrolló proyectos como solista y demostró su versatilidad musical. Uno de sus trabajos más recordados fue Barcelona (1988), realizado junto a la soprano española Montserrat Caballé, en el que exploró la unión entre el rock y la música clásica.

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció a los 45 años en Londres, un día después de hacer pública su enfermedad, el sida. Su muerte conmocionó al mundo de la música y dejó un profundo vacío entre sus compañeros de banda y millones de seguidores.

Meses después, el 20 de abril de 1992, sus compañeros de Queen organizaron un concierto homenaje en el estadio de Wembley, en Londres, con la participación de importantes figuras de la música internacional.

Hoy, 35 años después de su partida, Freddie Mercury continúa siendo un referente del rock y uno de los vocalistas más recordados de todos los tiempos. Sus canciones siguen presentes en emisoras, conciertos, películas y plataformas digitales, demostrando que su legado musical permanece vigente.