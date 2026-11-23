Armenia

Vuelve y juega, trabajadores de la EPS Asmet Salud realizarán desde hoy protesta en las sedes de la entidad en todo el país, reclaman el pago de salarios atrasados, la protesta será por tres días.

La Asamblea de Delegados de SINDISALUD–ASMET aprobó una jornada de protesta pacífica con suspensión parcial y temporal de labores para el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre de 2026.

La decisión se tomó ante la persistencia de la mora salarial y el incumplimiento del compromiso de pagar la nómina de septiembre y otras acreencias laborales el 20 de noviembre.

En su comunicado los trabajadores indican que del salario dependen la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el transporte de nuestros hogares. Como sindicato, hemos agotado las vías de diálogo a nuestro alcance, a la manifestación pública y pacífica y a la libertad sindical, por eso Convocan a todas las trabajadoras y trabajadores de Asmet afiliados y no afiliados, a participar de manera voluntaria y pacífica en la jornada.

Durante la suspensión parcial y temporal de labores, se mantendrán activos los procesos y las funciones indispensables para garantizar el acceso oportuno y la continuidad del servicio público esencial de salud

Liliana Londoño del sindicato explicó “Desde hace más de un año los trabajadores de ASMET SALUD EPS venimos enfrentando retrasos reiterados en el pago de nuestros salarios, situación que ha afectado nuestra estabilidad económica, familiar y laboral. A esta problemática se suma el incumplimiento en el pago de otras obligaciones laborales con trabajadores y extrabajadores de la entidad, entre ellas vacaciones, comisiones, viáticos y liquidaciones.

Algunas de estas acreencias permanecen pendientes desde hace más de un año sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva. Ante la persistencia de esta situación y la falta de garantías para el cumplimiento de nuestros derechos laborales, anunciamos un cese de actividades durante 3 días como medida de protesta y manifestación de inconformidad frente a los incumplimientos que venimos afrontando.

Llamado urgente a la administración y a las autoridades Exigimos a Asmet Salud EPS y a su Agente Especial Interventora el pago efectivo de los salarios y demás acreencias laborales pendientes. Solicitamos una respuesta escrita que precise los periodos y montos adeudados, las gestiones pendientes, sus responsables y los plazos previstos