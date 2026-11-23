Armenia

La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “Carlos Enrique Lehder Rivas”, que buscaba ser utilizada para identificar servicios de entretenimiento, producción audiovisual, publicaciones, exposiciones y presentaciones de la Clase 41.

Según la entidad, el nombre mantiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, un fenómeno que causó graves afectaciones a la sociedad colombiana.

La Delegatura consideró que el nombre solicitado como marca tiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, fenómeno que ocasionó profundas afectaciones a la sociedad colombiana.

Si bien reconoció que el señor Carlos Enrique Lehder Rivas cumplió su condena y recuperó su libertad, concluyó que esta circunstancia no elimina el significado que su nombre conserva ante el público colombiano.

La confirmación de la negación de la marca se dio mediante Resolución No. 92867 del 20 de noviembre de 2026, la

cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la solicitante Sondra Macollins Garvin Pinto ante la decisión de primera instancia proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

La causal invocada por la SIC para la negación de la marca corresponde a la establecida en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

En su red social, Carlo Lehder escribió