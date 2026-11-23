¿Qué son los patrones de autosabotaje y cómo identificarlos para evitar destruir la autoconfianza?

¿Qué son los patrones de autosabotaje y cómo identificarlos para evitar que nuestro diálogo interno nos destruya la autoconfianza? Andrea Lasprilla, terapeuta y fundadora de la Escuela Colombiana de Biosanación Emocional nos ayuda a clasificarlos para ser conscientes de ello y evitar que nos impidan desarrollarnos laboral y personalmente.