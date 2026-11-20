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Armenia

Recordemos que el Deportes Quindío se clasificó a la final del segundo semestre del Torneo Dimayor de la B, luego de derrotar como visitante a Real Cundinamarca.

Sin duda se vive un ambiente de ilusión y fe frente a la posibilidad que el quipo cafetero ascienda a la A, precisamente Caracol Radio consultó a hinchas que en su mayoría tienen fe de que se pueda dar el milagro después de tantos años en la B.

Sostienen que es muy significativo el rendimiento de los jugadores puesto que han sido superiores a los contrincantes y eso ha permitido el buen acompañamiento de los hinchas al estadio Centenario por eso lo clave que el equipo siga respondiendo de buena manera a la hinchada.

Hay otros hinchas que consideran el panorama es complejo porque los dos equipos pertenecen al mismo dueño entonces los intereses generarían una inclinación solo hacia uno de ellos.

Vale anotar que el Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali jugarán la gran final de ida será en Cali, el 23 de noviembre, y el de vuelta en Armenia el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de la ciudad.