Un nuevo hecho de inseguridad se registró en inmediaciones de una supertienda de cadena en el área metropolitana de Barranquilla. Un hombre resultó herido con arma de fuego durante un atraco ocurrido en el barrio Los Robles, en el municipio de Soledad.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría retirado una suma de dinero del establecimiento comercial cuando fue abordada por un delincuente armado que la intimidó para despojarla del efectivo y otras pertenencias. En medio del asalto, el hombre habría opuesto resistencia, por lo que terminó herido. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Los Almendros, donde recibió atención médica.

Es el tercer hecho relacionado con el almacén de cadena

Este caso se convierte en el tercer episodio violento relacionado con establecimientos de esta cadena comercial en el área metropolitana. El primero ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando una cajera fue baleada mientras trabajaba en una supertienda ubicada en el barrio Rebolo. Cinco días después, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el segundo episodio, un vigilante fue asesinado dentro de otro establecimiento del barrio Las Nieves, mientras que una mujer que trabajaba en una isla comercial resultó gravemente herida por una bala perdida y murió horas más tarde.