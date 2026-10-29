Megatoma en Palmira: van 28 capturados y siete armas de fuego incautadas

La megatoma policial y militar que comenzó desde las cuatro de la mañana en Palmira deja, en su más reciente balance, 28 personas capturadas y siete armas de fuego incautadas. El operativo continúa en diferentes sectores del municipio con más de 500 uniformados desplegados.

De acuerdo con las autoridades, del total de capturados, 26 fueron detenidos en flagrancia y dos mediante orden judicial. Además, se han realizado 11 diligencias de registro y allanamiento, se recuperaron dos motocicletas y un vehículo, y se incautaron 1.128 gramos de droga sintética.

Entre los resultados figura la captura de un hombre en el barrio Villa Diana, señalado de ser presunto integrante del grupo delincuencial organizado Los 300 y hermano del principal cabecilla de esa estructura. En el procedimiento le encontraron un revólver calibre 38 con dos cartuchos.

En el barrio Central también fue capturado un hombre señalado de cometer un hurto en un establecimiento comercial. La Policía recuperó 835.000 pesos y encontró una pistola neumática que, según el reporte, habría sido utilizada para intimidar.

La intervención incluye inspecciones en la cárcel de alta y media seguridad de Palmira, registros en talleres de motocicletas y controles contra el contrabando. También se adelantan verificaciones de ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia para establecer si corresponde iniciar procedimientos administrativos.

Las autoridades mantienen los puestos de control y las diligencias judiciales en el municipio. La megatoma se extenderá durante toda la jornada.