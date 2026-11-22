Armenia

En Bogotá fue recapturado uno de los peligrosos delincuentes que se había fugado de una estación de policía en la ciudad de Armenia aprovechando la evacuación por un fuerte sismo.

Cabe recordar que el 3 de noviembre se presentó la fuga de tres delincuentes que estaban detenidos en los calabozos de la estación de Policía del barrio La Isabela al sur de la ciudad de Armenia en el momento en el que se presentó un fuerte sismo y el lugar era evacuado y fue ahí donde estos tres delincuentes se fugaron.

La alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensa para quién diera información sobre el paradero de los tres fugados, ellos son Diego Murillo, Jefferson Aguilar y alias Petete que tienen antecedentes por delitos como homicidio y feminicidio.

En las últimas horas se conoció que, en la ciudad de Bogotá, la Policía habría capturado a uno de los fugados en Armenia, el secretario de gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez indicó “respecto de la presunta captura de uno de los delincuentes que huyó del barrio La Isabela, efectivamente el día de ayer en horas de la tarde, en otra ciudad se genera un operativo por parte de la Policía Nacional donde se logró la recaptura de uno de los individuos, hecho que una vez se ha puesto a disposición de la autoridad competente, se hará conocer nombre y demás datos que se considere por parte de la autoridad competente”

Extraoficialmente se ha conocido que el recapturado en la ciudad de Bogotá sería Diego Murillo, que tiene condena e investigación por dos casos de feminicidio, uno en Armenia y otro en Bogotá

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades entreguen detalles y confirmen de quién se trata el recapturado fugado en Armenia.